Нафта дешевшає через введення нових локдаунів
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures склала $48,44 за барель, що на $0,35 (0,72%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX склала $45,48 за барель, що на $0,28 (0,61%) нижче рівня попередніх торгів. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $48,79 і $45,76 відповідно.
Різке зростання кількості нових захворювань коронавірусом призвело до нових блокувань, включаючи посилення антивірусних заходів у американському штаті Каліфорнія, а також у Німеччині й Південній Кореї.
«Ситуація з пандемією залишається руйнівною у багатьох регіонах США і деяких країнах Європи. Це впливає на настрої щодо попиту в найближчому майбутньому», - сказав Лахлан Шоу, керівник відділу дослідження сировинних товарів у National Australia Bank.
Напередодні влада Каліфорнії зажадала, щоб більша частина магазинів була закрита, а жителі штату залишалися вдома відповідно до нових антивірусних заходів, які триватимуть не менше трьох тижнів.
Урядові джерела у Франції заявили, що країні, можливо, доведеться відкласти зняття деяких обмежень на блокування на наступному тижні.
Тим часом Іран готується до виведення на повну потужність видобуток і експорт нафти протягом трьох місяців у разі пом'якшення американських санкцій у період, коли ринок вже знаходиться під тиском у зв'язку з істотним надлишком пропозиції.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 48,14 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 48,62 долара за барель, що на 17 центів нижче за рівень закриття торгів ($48,79).