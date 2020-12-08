Нафта дешевшає через введення нових локдаунів

Ціни на нафту знижуються у вівторок, 8 грудня, на тлі зростання кількості заражень коронавірусною інфекцією COVID-19 і введення нових локдаунів у низці країн світу.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures склала $48,44 за барель, що на $0,35 (0,72%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX склала $45,48 за барель, що на $0,28 (0,61%) нижче рівня попередніх торгів. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $48,79 і $45,76 відповідно.

Різке зростання кількості нових захворювань коронавірусом призвело до нових блокувань, включаючи посилення антивірусних заходів у американському штаті Каліфорнія, а також у Німеччині й Південній Кореї.

«Ситуація з пандемією залишається руйнівною у багатьох регіонах США і деяких країнах Європи. Це впливає на настрої щодо попиту в найближчому майбутньому», - сказав Лахлан Шоу, керівник відділу дослідження сировинних товарів у National Australia Bank.

Напередодні влада Каліфорнії зажадала, щоб більша частина магазинів була закрита, а жителі штату залишалися вдома відповідно до нових антивірусних заходів, які триватимуть не менше трьох тижнів.

Урядові джерела у Франції заявили, що країні, можливо, доведеться відкласти зняття деяких обмежень на блокування на наступному тижні.

Тим часом Іран готується до виведення на повну потужність видобуток і експорт нафти протягом трьох місяців у разі пом'якшення американських санкцій у період, коли ринок вже знаходиться під тиском у зв'язку з істотним надлишком пропозиції.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 48,14 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 48,62 долара за барель, що на 17 центів нижче за рівень закриття торгів ($48,79).