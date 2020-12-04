Фондові індекси позитивно відреагували на рішення ОПЕК+

Світові ринкові індекси демонструють зростання у п’ятницю, 4 грудня, після рішення ОПЕК+ щодо більш поступового нарощування видобутку нафти для боротьби з наслідками коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Британський індекс FTSE 100 зріс на 0,6% -до 6 531,46 пункту, у той час як французький CAC 40 зріс на 0,5% - до 5 603,50 пункту.

Ф’ючерси американських S&P 500 та Dow Jones Industrial Average також збільшилися на 0,4%.

Китайський Shanghai Composite Index зріс на 0,1%, японський Nikkei 225 - на 0,2% та гонконгський Hang Seng - на 0,4%.

Як повідомляв Укрінформ, ціни на нафту піднімаються 4 грудня і можуть рости п'ятий тиждень поспіль після рішення ОПЕК+.

Учасники групи ОПЕК+ у четвер, 3 грудня, домовилися на міністерській нараді про поступове збільшення видобутку нафти з 1 січня 2021 року на 500 тис. барелів на добу, проте не змогли прийняти рішення про політику до кінця року.

ОПЕК+ збиратиметься раз на місяць для оцінки умов, щомісячне збільшення видобутку не буде перевищувати 500 тис. барелів на добу.