Мінагрополітики з Мінекономіки виведуть вже в наступному році — Прем'єр

Кабінет Міністрів на початку наступного року повернеться до питання про виділення Мінагрополітики з Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів в інтерв'ю "Корреспонденту", передає Укрінформ.

«... З перших днів була стратегія розділити міністерство на Мінекономіки та Мінагрополітики. В Україні потужний аграрний сектор, що вимагає окремої уваги ... Стратегія залишається в силі. Поки що від Мінекономіки відокремили Міністерство стратегічної промисловості. На початку наступного року ми повернемося до питання виділення Мінагрополітики», - повідомив Шмигаль.

Відповідаючи на запитання про те, що в ЗМІ писали про плани замінити міністра охорони здоров'я Максима Степанова його нинішнім заступником Віктором Ляшком, і наскільки вони реальні, глава Кабміну уточнив, що будь-який міністр, включаючи прем'єра, має розуміти, що рано чи пізно йому доведеться залишити свою посаду.

«Зараз у розпалі боротьба з коронавірусом. Під час бою міняти людину некоректно, як і створювати інформаційний тиск на неї з приводу можливої ​​відставки. Я з повагою ставлюся до своєї команди, тому коментувати чутки про кадрові ротації не хочу і не буду», - заявив Прем'єр.

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Відповідаючи на запитання з приводу кандидатів на посаду міністра енергетики, Шмигаль уточнив, що Кабмін подаватиме в Раду кандидатуру міністра енергетики.

«Шорт-листа кандидатів у нас поки що немає. Є лонг-лист, в якому присутні всі діючі заступники, і у кожного з них зберігаються шанси обійняти посаду міністра. Звичайно, будемо дивитися і на інших кандидатів. Але їхнє коло досить вузьке. Це мають бути дійсно висококласні спеціалісти, здатні вести правильну політику в енергосекторі. До Нового року певні кроки в цьому напрямку будуть зроблені», - інформував він.

Нагадаємо: 26 листопада ЗМІ повідомляли, що Степанова можуть звільнити до кінця грудня, на його місце розглядають Ляшка.