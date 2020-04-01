Немчінов: Міністерства мають формувати політику, а реалізовувати її - профільні агенції

Апарати міністерств мають формувати політику, а реалізовуватимуть її та контролювати виконання повинні профільні агенції, інспекції, служби.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в інтерв'ю UA-Times, частина якого опублікована на ютуб-каналі агентства.

"Маленькі апарати міністерств мають формувати політику, а реалізовувати її і контролювати виконання повинні профільні агенції, служби, інспекції", - сказав Немчінов.

Він також додав, що велике питання виникає щодо існування об'єднаного Міністерства енергетики та екології.

"Особливо екологи на це нарікають. Моє глибоке переконання, що не можна роз'єднувати міністерство економіки та АПК, тому що економіка це єдине ціле", - сказав Немчінов.

Він також висловив думку, що створення будь-яких галузевих міністерств - це повернення до радянської системи.

Як повідомлялося, 29 серпня 2019 року Верховна Рада проголосувала за створення Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, в яке об’єднали Мінекономрозвитку та Мінагрополітики.

Також в результатів об’єднання Мінприроди та Міністерства енергетики та вугільної промисловості було утворено одне Міністерство енергетики та захисту довкілля.