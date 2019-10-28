Держпідприємства Мінагро передали до сфери управління Мінекономіки

Майнові комплекси держпідприємств, а також повноваження з управління корпоративними правами держави, які належали до сфери управління Мінагро, передані Мінекономіки.

Про це повідомляє Інформаційно-аналітичний портал АПК України.

"Відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 16.10.2019 № 221 «Про утворення комісії з питань передачі об’єктів державної власності» та згідно з актами приймання-передачі, цілісні майнові комплекси державних підприємств, установ та організацій, а також повноваження з управління корпоративними правами держави, які належали до сфери управління Мінагрополітики, передані до сфери управління Мінекономіки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з питань подальшої діяльності таких суб’єктів господарювання звертатися до Мінекономіки у встановленому порядку.

18 жовтня 2019 року відбулося засідання Комісії з питань передачі об’єктів державної власності від Міністерства аграрної політики та продовольства України до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Комісією розглянуто питання щодо передачі цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ та організацій, господарських структур, із сфери управління Мінагрополітики до сфери управління Мінекономіки, а також повноважень з управління корпоративними правами держави, згідно з переліками, що затверджені розпорядженням Кабінету міністрів України від 09.10.2019 № 954-р.

Так, до Мінекономіки передано 289 суб’єктів: 277 цілісних майнових комплексів державних підприємств та організацій, 6 господарських структур та повноваження з управління корпоративними правами держави по 6 суб’єктах господарювання.