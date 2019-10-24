Мінекономіки оприлюднило деталі уточнених макропрогнозів на 2020-2022 роки

Кабінет міністрів схвалив уточнені прогнозні показники економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки за двома сценаріями.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"23 жовтня Уряд схвалив уточнені основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки за двома можливими сценаріями, які розроблено Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Такі уточнення були внесені, враховуючи поточну економічну ситуацію та зміни окремих припущень", - ідеться в повідомленні.

Також було враховано пріоритетні реформи, передбачені Програмою діяльності Уряду, зокрема: запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення; проведення ефективної приватизації; реформування правил функціонування ринку праці; демонополізація та посилення конкуренції; подальша дерегуляція економіки; реалізація заходів з просування українського експорту на зовнішніх ринках і зменшення бар’єрів для експорту українських товарів та послуг.

Макропоказники розроблено за двома сценаріями.

Так, сценарій 1 передбачає подальше поступове прискорення економічного зростання та формування якісного підґрунтя для сталого економічного розвитку в середньостроковій перспективі. За цим сценарієм прогнозується:

зростання реального обсягу ВВП на 3,7% у 2020 році, 3,8% - у 2021 році та 4,1% - у 2022 році;

індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – 105,5% у 2020 році, 105,3% - у 2021 році, 105,1% - у 2022 році.

Припущення щодо середньорічного обмінного курсу – 27,0 гривні за долар США у 2020 році, 27,2 гривні за долар США у 2021 році, 27,5 гривні за долар США у 2022 році.

Зазначається, що успішне впровадження реформ для покращення бізнес-клімату, кардинальні успіхи у боротьбі із корупцією, реформуванні судової системи і захисті прав власності можуть зумовити сплеск інвестиційної активності, у тому числі за рахунок припливу іноземного капіталу. Відповідні ефекти оцінені в сценарії 2.

За цим сценарієм прогнозується:

зростання реального обсягу ВВП на 4,8% у 2020 році, 5,5% - у 2021 році та 6,5% - у 2022 році;

індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – 105,8% у 2020 році, 105,0% - у 2021 році та у 2022 році.

Припущення щодо середньорічного обмінного курсу – 24,8 гривні за долар США у 2020 році, 23,9 гривні за долар США у 2021 році, 24,2 гривні за долар США у 2022 році.