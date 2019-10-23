Кабмін затвердив економічний прогноз-2020: основні показники

Уряд затвердив макроекономічний прогноз на 2020 рік і тепер може готувати проєкт державного бюджету до другого читання.

Про це на брифінгу за результатами засідання уряду сказав Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нам Мінекономіки представило макропрогноз на наступний рік. За першим сценарієм - консервативним - міністерство повторило прогноз Світового банку. Ця оцінка - 3,7% зростання ВВП. Це більше, ніж той прогноз, який був навесні, - 3,3%. Ми зараз збільшуємо консервативний прогноз, ми віримо, що Україна може і повинна розвиватися навіть за консервативним сценарієм швидше, ніж очікувалося. За оптимістичним сценарієм ми бачимо економічне зростання на рівні 4,8% ВВП. Ми подивилися тверезо на ці два сценарії і обрали консервативний, щоб обережніше планувати державні фінанси", - відзначив Гончарук.

За його словами, затвердження макроекономічного прогнозу передує перегляду державного бюджету в процесі його підготовки до другого читання.

"Це документ, який необхідний, щоб планувати бюджет до другого читання. Фактично це дає нам цифри, з яких ми будемо виходити, плануючи дохідну частину державного бюджету на наступний рік", - додав Гончарук.

На думку Прем'єра, якщо у країні буде вестися реальна боротьба з корупцією, а інвестори побачать зменшення груп впливу, економіка може зростати на 4,8%.

"Це реалістичний прогноз, але діяльності самого уряду недостатньо. Синхронно мають працювати державні, правоохоронні та інші органи", - зазначив Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 18 жовтня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№2000).

Згідно з документом, доходи держбюджету передбачено у сумі 1079,5 млрд грн, в тому числі загального фонду - 962,7 млрд грн. Витрати - в сумі 1170 млрд грн.

Відповідно до законопроєкту, зростання економіки України в наступному році має прискоритися до 3,3% ВВП з одночасним уповільненням інфляції до 6%. Мінімальну зарплату у проєкт держбюджету-2020 закладено на рівні 4723 гривень.

Проєкт держбюджету на 2020 рік розраховано за курсом 28,2 грн/дол., оскільки макропрогноз було затверджено ще у травні.