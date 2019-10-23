Кабмін хоче скасувати обов’язковий друк законів в "Урядовому кур’єрі"

Кабінет міністрів ініціював скасування обов'язкового друку законів та підзаконних нормативних актів в "Урядовому кур’єрі".

Тепер всі урядові документи будуть оприлюднюватися на Єдиному вебпорталі органів виконавчої влади, повідомляє 23 жовтня Урядовий портал.

"Боремося з архаїзмами. Уряд ініціював скасування обов'язкового друку законів та підзаконних нормативних актів у газеті "Урядовий кур'єр". Тепер документи Кабінету міністрів, включаючи проєкт Державного бюджету України, будуть оприлюднюватися на Єдиному вебпорталі органів виконавчої влади. Законопроєкт буде невдовзі переданий до Верховної Ради", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що це обґрунтовано тим, що на друк та розповсюдження газети держава недоцільно витрачає фінансові, матеріальні та людські ресурси, тоді як вся інформація про закони та підзаконні нормативні акти все одно дублюється на офіційних вебсторінках органів виконавчої влади.