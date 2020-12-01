Рада відправила на повторне друге читання законопроєкт про «інвестнянь»

Верховна Рада відправила до комітету для підготовки на повторне друге читання президентський законопроєкт №3760 "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями".

Як передає Укрінформ, таку пропозицію підтримали 245 народних депутатів.

Відправити законопроєкт на повторне друге читання запропонував голова профільного Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. Оскільки, за його словами, під час голосування за поправки законопроєкт став розбалансований.

"Це закон, якщо він буде ухвалений в цьому вигляді, в якому він є зараз, він просто не працюватиме. Тому ми б пропонували проголосувати на повторне друге читання цей закон, доопрацювати, знайти спільну мову з тими колегами, які не надали голоси, і повторно винести його в зал", - сказав Наталуха.

Законопроєкт розроблено з метою стимулювання залучення в економіку України стратегічних інвесторів, підвищення інвестиційної привабливості України, а також зростання конкурентоспроможності економіки України через запровадження державної підтримки великих інвестиційних проєктів, ідеться в пояснювальній записці.

Законопроєкт визначає форми, інструменти надання державної підтримки інвестиційним проєктам зі значними інвестиціями.

Документ передбачає закріплення статусу державної установи, до складу якої входять інвестиційні менеджери та яка уповноважується Кабінетом Міністрів на супровід інвесторів у процесі підготовки та здійснення інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями.

Пропонувалося встановити, що державна підтримка може надаватися інвестору у формі податкових пільг (звільнення від сплати податку на прибуток підприємств та мита при ввезенні на митну територію України нового устаткування (обладнання), надання права на користування земельною ділянкою для реалізації інвестиційного проєкту зі сплатою орендної плати за спеціальними умовами, забезпечення об'єктами суміжної інфраструктури (автомобільні шляхи, лінії зв'язку, засоби тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерні комунікації тощо) шляхом будівництва/реконструкції такої інфраструктури за кошти держави.

При цьому передбачено, що загальний обсяг державної підтримки не повинен перевищувати 30% від суми інвестицій у проєкт.

Законопроєктом також визначаються вимоги до інвестиційних проєктів та інвесторів, яким може надаватися державна підтримка.

Передбачається, що розмір інвестицій у проєкт має перевищувати суму, еквівалентну 30 мільйонам євро. Проєкт має реалізуватися на території України у сферах переробної промисловості, інфраструктури та логістики, поводження з побутовими відходами, туризму, охорони здоров'я, освіти, спорту (винятки становлять сфера відновлюваних джерел енергії, добувна промисловість, рослинництво та фінансова сфера).

У процесі реалізації проєкту має забезпечуватись створення щонайменше 80 робочих місць із середньою заробітною платою працівників не менш як на 15% вищою за середню заробітну плату у відповідній галузі в регіоні у попередньому календарному році; строк реалізації проєкту не має перевищувати 5 років.

Проєкт закону запроваджує інститут спеціального інвестиційного договору, що укладатиметься між інвестором та урядом України в рамках здійснення інвестпроєкту зі значними інвестиціями.