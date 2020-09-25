Зеленський розраховує, що Рада ухвалить закон про інвестнянь

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Рада найближчим часом ухвалить у цілому законопроєкт щодо "інвестиційних нянь" та передасть йому на підпис.

Про це він заявив під час зустрічі з топ-менеджерами та власниками провідних компаній – членами клубу Z 100 на Закарпатті, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Сподіваюся, що цей законопроєкт (про інвестнянь - ред.) у найближчий час буде ухвалений народними депутатами в цілому та переданий мені на підпис», – сказав Зеленський.

Він нагадав, що нещодавно Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт про «інвестиційних нянь», який містить низку стимулів для інвесторів. Зокрема, за його словами, документ передбачає державну підтримку великих інвестиційних проєктів шляхом укладання договору з урядом і відповідне надання цим проєктам гарантій виконання та податкових пільг.

«Цей закон передбачає обсяг пільг, який може надаватися суб'єктам інвестування у розмірі до 30% від вартості проєкту, пільгове ввезення і оподаткування покупок для формування основних фондів, відтермінування або скасування податку на прибуток тощо», – пояснив міністр фінансів Сергій Марченко.

На зустрічі було також порушено питання трудової міграції та недосконалості системи освіти. За даними ОП, бізнес підтримав створення системи перекваліфікації та адаптації вільних кадрів для потреб ринку.

«Міністерство освіти і науки повинне розробити програму підтримки профосвіти, якою ніхто не займався багато років. Ця реформа буде представлена суспільству», – запевнив Президент.

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Зазначається, що на виконання завдання глави держави уряд має підготувати нову програму сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць. Також Кабінет Міністрів повинен розглянути можливість впровадження дуальної форми здобуття освіти.

Президент також звернувся до уряду з проханням приділити особливу увагу малим виробництвам у галузі виноградарства та виноробства.

Крім того, на зустрічі піднімалися питання завищеної ціни на електроенергію для споживачів регіону, проблеми транспорту та логістики, зокрема черг на прикордонних пунктах пропуску, покращення залізничного та авіаційного сполучення для розвитку інвестиційного й туристичного потенціалу Закарпатської області.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у п'ятницю перебуває з робочою поїздкою на Закарпатті.