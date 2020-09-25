Зеленський доручив розробити стратегію розвитку автопрому в Україні

Президент Володимир Зеленський запропонував представникам автопромисловості спільно з Міністерством інфраструктури і Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розробити стратегію розвитку автомобільної галузі.

Про це він сказав під час ознайомлення з роботою ПрАТ «Єврокар» під час робочої поїздки на Закарпаття, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Ви з міністрами економіки, інфраструктури, зі своїми колегами, яких вважаєте професіоналами, напрацюєте пункти плану», - звернувся Президент до представників автопрому та зауважив, що чекатиме на презентацію.

Голова наглядової ради "Єврокару" Олег Боярин продемонстрував главі держави роботу виробничого цеху, де здійснюється крупновузлове складання авто, двигунів.

Він розповів, що обсяг виробництва «Єврокару» за 2019 рік склав 6254 автомобілі.

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За його словами, підприємство випускає майже весь модельний ряд автомобілів марки Skoda, при цьому потужності виробництва розраховані на випуск 50 тис. машин на рік, закладений потенціал модернізації дозволяє збільшити обсяг до 100 тис. одиниць на рік.

«Дійсно фундаментальний, сучасний завод. Приємно бачити, що таке виробництво існує в нашій державі», – зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що Україні слід мати власне виробництво та промисловість і не будувати економіку виключно на торгівлі чи аграрному секторі.

«Якщо цього не буде, ми завжди відставатимемо від інших, а це не може бути нашим вибором. Тож промисловість будемо підтримувати. А от щодо форм такої підтримки треба дуже уважно подумати, підійти до цього питання максимально раціонально», - сказав Зеленський.

ПрАТ «Єврокар» розташоване в індустріальному парку «Соломоново» – першому в Україні масштабному проєкті зі створення високотехнологічного майданчика промислового виробництва. Керівна компанія ставить собі за мету сформувати найбільший промисловий автокластер в Україні.

«Єврокар» є офіційним виробником автомобілів марок Volkswagen Group в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у п'ятницю перебуває з робочою поїздкою на Закарпатті.

Фото: Офіс Президента