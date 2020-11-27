Президент пропонує виділити кошти для підтримки бізнесу з COVID-фонду

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає спрямування коштів Фонду боротьби з COVID-19 на підтримку підприємцям і найманим працівникам.

Як передає Укрінформ, законопроєкт №4431 «Про внесення змін до статті 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» оприлюднено на сайті Верховної Ради.

«Метою розроблення законопроєкту є забезпечення надання соціальної підтримки застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період дії посилених обмежувальних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», - ідеться в пояснювальній записці.

Законопроєктом передбачається внести зміни до статті 28 Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Таким чином, пропонується передбачити можливість спрямування коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 та її наслідками на заходи з надання: одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів; одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання з метою збереження робочих місць найманих працівників; одноразової компенсації суб’єктам господарювання витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за найманих осіб.

Законопроєкт визначено Президентом як невідкладний.

Напередодні Президент також вніс до Верховної Ради законопроєкти №4429 про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також проєкт закону №4430 про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 24 листопада анонсував реєстрацію законопроєктів щодо заходів економічної підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями.

За його словами, розроблені законодавчі ініціативи, зокрема, передбачатимуть, що фізичні особи–підприємці та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають матеріальну допомогу у розмірі 8 тис. грн. Згідно з розрахунками, понад мільйон громадян України зможуть отримати допомогу за цією програмою, а її загальний обсяг становитиме майже 10 млрд грн.

Крім того, суб’єкти господарювання одержать одноразову матеріальну допомогу для збереження робочих місць у сумі, пропорційній часу так званого простою, у розмірі до 8 тисяч гривень на одного працівника.

Підприємства, робота яких припиняється через карантинні обмеження, отримають компенсацію витрат на сплату єдиного соціального внеску за найманих працівників. За словами глави держави, це – майже 1,5 млрд грн для близько 120 тис. юридичних осіб.

Крім того, передбачаються податкові канікули. При посиленні обмежувальних заходів 200 тис. фізичних осіб – підприємців 1-ї групи будуть звільнені від сплати всіх податків і зборів, включно з ЄСВ.