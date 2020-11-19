Уряд затвердив перелік пріоритетних для держави енергетичних інвестпроєктів

Кабінет Міністрів України 18 листопада 2020 року затвердив перелік пріоритетних для держави інвестиційних енергетичних проєктів на період до 2023 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

До переліку увійшли 13 енергетичних проєктів:

створення дата-центру на потужностях АЕС ДП "НАЕК "Енергоатом";

завершення будівництва Ташлицької ГАЕС;

друга черга реконструкції ГЕС;

будівництво третьої черги Дністровської ГАЕС в складі трьох гідроагрегатів;

будівництво Каховської ГЕС-2;

будівництво Канівської ГАЕС;

встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ "Укргідроенерго";

"Слов’янська ТЕС ПАТ "Донбасенерго": реконструкція енергоблока ст. № 6 з розділенням на енергоблоки № 6б та № 6а потужністю 330 МВт кожний";

будівництво енергоблоків № 3, 4 Хмельницької АЕС;

нове будівництво ПС 330 кВ "Слобожанська" із заходами ПЛ 330 кВ, Харківська область;

нове будівництво ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС – ПС 750 кВ "Вінницька", Вінницька та Чернівецька області;

будівництво ПЛ 330 кВ Новоодеська - Арциз із заміною АТ-2 на ПС 330 кВ "Арциз";

нове будівництво двоколової ПЛ 330 кВ Курахівська ТЕС-Білицька, Донецька область.

Зазначається, що ці проєкти можуть бути реалізовані із залученням міжнародних інвесторів, за рахунок кредитних коштів, міжнародної технічної допомоги, на умовах державно-приватного партнерства.

"Це важливий сигнал для інвесторів і всіх органів державної влади та чіткий перелік пріоритетів для енергетичних компаній", - наголошують у Міненерго.

Як повідомляв Укрінформ, уряд на засіданні 18 листопада 2020 року затвердив близько 100 проєктів пріоритетних для держави інвестиційних проєктів на період до 2023 року, зокрема у сферах охорони здоров’я, енергетики, транспорту, культурної та туристичної інфраструктури, спортивної інфраструктури, наукової та освітньої інфраструктури, переробної промисловості, поводження з відходами, природоохоронної сфери, надання послуг поштового зв’язку.

Перелік пріоритетних для держави інвестиційних проєктів на період до 2023 року сформовано на виконання пункту 56 Плану заходів з виконання Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №534 від 27 травня 2020 року.