Уряд затвердив перелік пріоритетних для держави енергетичних інвестпроєктів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
До переліку увійшли 13 енергетичних проєктів:
створення дата-центру на потужностях АЕС ДП "НАЕК "Енергоатом";
завершення будівництва Ташлицької ГАЕС;
друга черга реконструкції ГЕС;
будівництво третьої черги Дністровської ГАЕС в складі трьох гідроагрегатів;
будівництво Каховської ГЕС-2;
будівництво Канівської ГАЕС;
встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ "Укргідроенерго";
"Слов’янська ТЕС ПАТ "Донбасенерго": реконструкція енергоблока ст. № 6 з розділенням на енергоблоки № 6б та № 6а потужністю 330 МВт кожний";
будівництво енергоблоків № 3, 4 Хмельницької АЕС;
нове будівництво ПС 330 кВ "Слобожанська" із заходами ПЛ 330 кВ, Харківська область;
нове будівництво ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС – ПС 750 кВ "Вінницька", Вінницька та Чернівецька області;
будівництво ПЛ 330 кВ Новоодеська - Арциз із заміною АТ-2 на ПС 330 кВ "Арциз";
нове будівництво двоколової ПЛ 330 кВ Курахівська ТЕС-Білицька, Донецька область.
Зазначається, що ці проєкти можуть бути реалізовані із залученням міжнародних інвесторів, за рахунок кредитних коштів, міжнародної технічної допомоги, на умовах державно-приватного партнерства.
"Це важливий сигнал для інвесторів і всіх органів державної влади та чіткий перелік пріоритетів для енергетичних компаній", - наголошують у Міненерго.
Як повідомляв Укрінформ, уряд на засіданні 18 листопада 2020 року затвердив близько 100 проєктів пріоритетних для держави інвестиційних проєктів на період до 2023 року, зокрема у сферах охорони здоров’я, енергетики, транспорту, культурної та туристичної інфраструктури, спортивної інфраструктури, наукової та освітньої інфраструктури, переробної промисловості, поводження з відходами, природоохоронної сфери, надання послуг поштового зв’язку.
Перелік пріоритетних для держави інвестиційних проєктів на період до 2023 року сформовано на виконання пункту 56 Плану заходів з виконання Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №534 від 27 травня 2020 року.