Уряд до кінця тижня подасть у Раду проєкт бюджету-2021 - Мокан

Кабінет міністрів подасть до Верховної ради проєкт державного бюджету на 2021 рік до кінця цього тижня.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив представник Кабміну в парламенті Василь Мокан.

За його словами, наразі уряд завершує роботу над документом.

«Міністр фінансів протягом дня, до та після засідання уряду, комунікує з МВФ з приводу проєкту бюджету. І до кінця цього тижня уряд планує подати його до другого читання у ВР», - сказав Мокан.

Він також зазначив, що уряд веде активні перемовини щодо проєкту державного бюджету з Міжнародним валютним фондом. Окрім того, з МВФ треба узгодити ще й питання незалежності Національного банку та антикорупційних законопроєктів.

«Зараз, окрім бюджету, буде гостро стояти питання антикорупційної інфраструктури та незалежності Національного банку. Це фактично три глобальних питання, які треба буде погодити з МВФ, запропонувати алгоритм розв'язання цих питань, запропонувати проєкти документів і ухвалити бюджет, і виходити на конструктив з приводу отримання траншу», - зауважив Мокан.

Нагадаємо: Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 13 вересня схвалив проєкт Держбюджету на 2021-й рік. У документі на сферу охорони здоров'я передбачається 156,1 млрд гривень. Всього у 2021 році уряд планує витратити на сферу охорони здоров'я 4,2% ВВП.

Раніше народний депутат від партії "Слуга народу" Данило Гетманцев заявив, що Верховна Рада планує ухвалити Держбюджет в першій половині грудня.

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