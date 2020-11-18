На сайті НБУ з'явився розділ з інформацією про небанківські фінансові послуги
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
Ця сторінка створена для полегшення пошуку інформації про чинне законодавче регулювання та покращення обміну інформацією з учасниками ринку. Відтепер усі актуальні документи, проєкти, чинні розпорядження та закони зібрані в одному розділі. Вони систематизовані відповідно до сегментів небанківського ринку: загальне регулювання, страхування та кредитні спілки (ризикові сегменти), лізинг, фінансові компанії та інші небанківські фінансові послуги (неризикові сегменти).
Розділ складається з двох підрозділів: регуляторна діяльність та чинне законодавство. У першому підрозділі оприлюднюються проєкти нормативно-правових актів щодо небанківських фінустанов для ознайомлення та обговорення з учасниками ринку. Кожен проєкт регуляторного акту проходить етап обговорення протягом періоду не менше одного місяця. У другому розділі розміщені закони України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів, Міністерства юстиції, чинні нормативно-правові акти Нацкомфінпослуг та Держфінпослуг, постанови, розпорядження та чинні нормативно-правові акти Національного банку. Для зручності пошуку законодавство розмежоване за темами: загальне регулювання, ліцензування та реєстрація, звітність та нагляд і перевірки.
Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.