На сайті НБУ з'явився розділ з інформацією про небанківські фінансові послуги

На сайті Національного банку запрацював новий розділ «Регулювання ринку небанківських фінансових послуг».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Ця сторінка створена для полегшення пошуку інформації про чинне законодавче регулювання та покращення обміну інформацією з учасниками ринку. Відтепер усі актуальні документи, проєкти, чинні розпорядження та закони зібрані в одному розділі. Вони систематизовані відповідно до сегментів небанківського ринку: загальне регулювання, страхування та кредитні спілки (ризикові сегменти), лізинг, фінансові компанії та інші небанківські фінансові послуги (неризикові сегменти).

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Розділ складається з двох підрозділів: регуляторна діяльність та чинне законодавство. У першому підрозділі оприлюднюються проєкти нормативно-правових актів щодо небанківських фінустанов для ознайомлення та обговорення з учасниками ринку. Кожен проєкт регуляторного акту проходить етап обговорення протягом періоду не менше одного місяця. У другому розділі розміщені закони України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів, Міністерства юстиції, чинні нормативно-правові акти Нацкомфінпослуг та Держфінпослуг, постанови, розпорядження та чинні нормативно-правові акти Національного банку. Для зручності пошуку законодавство розмежоване за темами: загальне регулювання, ліцензування та реєстрація, звітність та нагляд і перевірки.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.