НБУ надав небанківським фінустановам нові повноваження щодо операцій з готівкою
Як передає Укрінформ про це повідомляє пресслужба НБУ.
Йдеться про небанківські фінансові установи та операторів поштового зв’язку, які мають ліцензію Національного банку на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків і є платіжними організаціями або учасниками платіжної системи.
Таке нововведення до порядку здійснення операцій із приймання готівки в гривнях для подальшого її переказу дасть можливість компаніям розширити сферу бізнес-діяльності, а споживачам – обирати зручні для них пункти обслуговування.
Крім того, регулятор визначив, що пункт надання фінансових послуг – це робоче місце працівника, облаштоване технічним пристроєм із відповідним програмним забезпеченням, який дає змогу працівникові сформувати електронний документ на переказ готівки та забезпечує оброблення і передавання інформації до банку або платіжної організації платіжної системи в режимі реального часу.
Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 19 жовтня 2020 року №143 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12 лютого 2013 року №42», що набирає чинності з 23 жовтня 2020 року.