НБУ надав небанківським фінустановам нові повноваження щодо операцій з готівкою

Національний банк України дозволив небанківським фінансовим установам та операторам поштового зв’язку передавати ​іншим таким же установам чи операторам свої повноваження щодо здійснення операцій з приймання готівки для подальшого її переказу, уклавши між собою відповідний договір.

Як передає Укрінформ про це повідомляє пресслужба НБУ.

Йдеться про небанківські фінансові установи та операторів поштового зв’язку, які мають ліцензію Національного банку на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків і є платіжними організаціями або учасниками платіжної системи.

Таке нововведення до порядку здійснення операцій із приймання готівки в гривнях для подальшого її переказу дасть можливість компаніям розширити сферу бізнес-діяльності, а споживачам – обирати зручні для них пункти обслуговування.

Крім того, регулятор визначив, що пункт надання фінансових послуг – це робоче місце працівника, облаштоване технічним пристроєм із відповідним програмним забезпеченням, який дає змогу працівникові сформувати електронний документ на переказ готівки та забезпечує оброблення і передавання інформації до банку або платіжної організації платіжної системи в режимі реального часу.

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Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 19 жовтня 2020 року №143 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12 лютого 2013 року №42», що набирає чинності з 23 жовтня 2020 року.