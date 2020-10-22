НБУ готовий змінювати облікову ставку залежно від економічної ситуації в країні

Національний банк України готовий як до зниження, так і до підвищення облікової ставки залежно від економічної ситуації в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті НБУ.

«Якщо пожвавлення внутрішнього попиту та ділової активності виявиться нестійким унаслідок збільшення захворюваності, Національний банк зможе підтримати економіку подальшим зниженням облікової ставки. Водночас Національний банк також готовий підвищити облікову ставку в 2021 році в разі посилення інфляційного тиску. Баланс між стимулюванням економіки і підтриманням помірної інфляції буде зберігатися і надалі», - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку наголошують, що вагомим фактором для рішень регулятора стануть затверджені параметри фіскальної підтримки економіки, яка передбачається значною й у наступному році.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк прийняв рішення зберегти облікову ставку на рівні 6%.