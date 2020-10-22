Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 6%

Національний банк України ухвалив рішення не змінювати облікову ставку та залишити її на рівні 6%.

Про це на брифінгу сказав голова Національного банку Кирило Шевченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін на рівні 6% річних", - сказав Шевченко.

У НБУ переконані, що збереження м’якої монетарної політики підтримає економічне відновлення в умовах помірної інфляції.

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Як повідомляв Укрінформ, зниження облікової ставки до 6% було ухвалене рішенням Правління Національного банку України від 12 червня 2020 року. У квітні облікова ставка була знижена до 8%, у березні – до 10%, 31 січня – до 11%. Також облікова ставка регулярно знижувалася у 2019 році. 25 квітня минулого року НБУ вперше за 2 роки знизив облікову ставку на 0,5% – до 17,5% річних.