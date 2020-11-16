Україна з початку маркетингового року експортувала 18,7 мільйона тонн зернових

Україна з початку маркетингового року, із 1 липня по 16 листопада 2020 року, експортувала 18,735 млн тонн зернових та зернобобових культур, що на 3,596 млн тонн менше, ніж на аналогічну дату торік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інформаційно-аналітичний портал АПК України. Згідно з даними Держмитслужби, Україна станом на 16 листопада 2020 року експортувала 11,287 млн тонн пшениці, ячменю – 3,512 млн тонн , жита - 1,7 млн тонн, кукурудзи 3,584 млн тонн та борошна – 65,5 млн тонн. Читайте також: У Мінекономіки не бачать причин для перегляду узгоджених обсягів експорту зерна Всього станом на 16 листопада 2020 року Україна в 2020/2021 маркетинговому році експортувала зернових та зернобобових культур і борошна 18,822 млн тонн, що на 3,695 млн тонн менше до показника на відповідну дату 2019 року.