Україна збільшила імпорт та зменшила експорт сільгосптоварів до Євросоюзу

Протягом перших семи місяців року Україна збільшила обсяг сільськогосподарського імпорту з Європейського Союзу і зменшила обсяг поставок на європейський ринок сільськогосподарської продукції.

Про це свідчить статистичний звіт Єврокомісії щодо торгівлі сільськогосподарськими товарами у січні-липні 2020 року, який оприлюднений у п’ятницю на сайті Єврокомісії.

«За перші сім місяців 2020 року 27 країн ЄС зареєстрували великий приріст експорту до України (+275 млн євро, +20,7%), до Нігерії і Норвегії…. До країн, з яких імпорт 27 країн ЄС значно зменшився, входять Україна (- 457 млн євро, - 11,8%, внаслідок падіння імпорту зерна, хоча імпорт олії та насіння соняшника продовжував зростати) та США (- 451 млн євро, або 7%)», - йдеться у документі.

На ринку олії та насіння соняшника прямим конкурентом України виступає Російська Федерація, яка за цей же період збільшила обсяг торгівлі цими продуктами на 21%, забезпечивши приріст імпорту до ЄС у 167 млн євро.

Читайте також: У Мінекономіки не бачать причин для перегляду узгоджених обсягів експорту зерна

За підсумками перших семи місяців 2020 року Україна входить до двадцятки найважливіших імпортерів та експортерів сільськогосподарської продукції до ЄС. Вона посідає четверте місце за обсягом сільськогосподарського експорту до ЄС з показником у 3 млрд 421 євро, поступаючись Великій Британії, Бразилії і США, та знаходиться на 14 позиції серед найбільших імпортерів європейської сільськогосподарської продукції з показником в 1 млрд 602 млн євро.

Як повідомляється, за перші сім місяців 2020 року загальний обіг сільськогосподарської продукції в ЄС, включаючи експортні та імпортні операції, сягнув 178,2 млрд євро, що на 2% більше порівняно з цим же періодом 2019 року.