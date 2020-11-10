ЄС установив тарифні обмеження на американські товари на €4 мільярди

Євросоюз запровадив тарифні обмеження проти товарів зі США у відповідь на аналогічні кроки, які Штати зробили понад рік тому.

Про це на пресконференції у Брюсселі за підсумками засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми маємо вирішити поточні суперечності (зі США - ред.), зокрема у галузі цивільної авіації. Ми дали чітко зрозуміти, що хочемо врегулювати цю затяжну проблему. На жаль, попри всі наші зусилля, через відсутність прогресу з боку США Євросоюз сьогодні скористається своїм правом та застосує контрзаходи, які були дозволені нам в СОТ у справі «Боїнга», - сказав представник Єврокомісії.

Він нагадав, що США ввели тарифні обмеження проти європейського експорту більше року тому, тож дії ЄС є реакцією на це рішення.

«Ми закликали США погодитися, що обидві сторони скасують чинні контрзаходи з негайним ефектом, щоб ми змогли залишити цю проблему в минулому. Усунення цих тарифів стане потужним взаємним виграшем для обох сторін. Ми маємо зараз нагоду перезавантажити трансатлантичні стосунки і працювати разом над досягненням наших спільних цілей», - підкреслив Домбровскіс.

Він зауважив, що Єврокомісія тепло привітала з перемогою обраного президента США Джо Байдена і прагне розробити позитивний та спрямований у майбутнє порядок денний як у відносинах зі США, так і в реагуванні на глобальні виклики.

«У нас буде повний перелік справ, які треба виконати в трансатлантичних відносинах. Ключовими сферами у цьому є реформи в СОТ, торгівля і кліматичні зміни. Ми також маємо працювати, щоб заснувати спільну Раду з питань торгівлі і технологій, що дозволить нам взаємодіяти у розвитку нових технологій і цифрових послуг, зближувати регуляторні правила та стандарти», - вказав виконавчий президент ЄК.

У понеділок увечері в Офіційному журналі ЄС оприлюднено повідомлення про імплементацію Єврокомісією заходів комерційної політики стосовно деяких товарів зі Сполучених Штатів Америки, за підсумками рішення в рамках врегулювання суперечок у СОТ.

У документі нагадується, що в рамках арбітражного рішення СОТ Євросоюз отримав 26 жовтня 2020 року дозвіл на застосування контрзаходів у відповідь на дії США, при цьому економічний ефект таких дій та застосування експортних мит на продукцію американського виробництва не має перевищувати 3 мільярдів 993 мільйонів євро щороку. Водночас сума тарифних обмежень, які США застосовують проти європейської продукції перевищує 7,5 мільярда доларів.

У двох додатках до оголошення про торговельні захисні заходи Єврокомісії міститься перелік американських товарів, проти яких ЄС вводить підвищений тариф – п’ять товарних груп отримали додаткове ввізне мито у 15%, ще 176 товарних найменувань – у 25%.

Як повідомлялося, торговельний спір між США та Євросоюзом розпочався ще у 2004 році. Тоді Вашингтон подав до Світової організації торгівлі позов після того, як ЄС надавав субсидії європейській компанії Airbus. Торік СОТ дозволила Вашингтону запровадити мита на $7,5 мільярда на літаки компанії Airbus та інші європейські товари. За зустрічним позовом з боку ЄС через субсидії з боку уряду США американській компанії Boeing арбітражні органи СОТ дозволили Євросоюзу застосувати мита на американські товари на суму майже 4 мільярди євро. Після оприлюднення в Офіційному журналі ЄС це рішення набуло чинності.