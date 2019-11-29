ЄС готується захищати своїх фермерів, по яких ударили тарифні санкції США

Європарламент ухвалив постанову, в якій закликав ЄС надати термінову допомогу фермерам, котрі постраждали від рішення США підвищити тарифи на аграрну продукцію з Європи.

Тарифні санкції США спричиняють прямі втрати європейських сільгоспвиробників на суму 6,8 млрд євро, інформує сайт Європарламенту.

«Депутати підкреслили, що ЄС має відповісти на нові тарифи США скоординовано. Насамперед Єврокомісії доручено провести уважний моніторинг ринку, використати всі наявні інструменти... а також мобілізувати швидку підтримку секторам, що постраждали найбільше», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виконавчі структури ЄС мають наростити зусилля для просування агропродукції за межі Євросоюзу, ввести гнучкіші правила для європейських компаній, які здійснюють постачання на ринок США - або сприяти їх переорієнтації на інші ринки.

«Аби диверсифікувати експортний ринок, усі бар'єри, які стримують експортерів від повного використання можливостей відповідно до торговельних угод ЄС, мають бути усунені», - зазначають у Європарламенті.

Депутати заперечили будь-які скорочення у бюджеті ЄС у секторі фермерської політики та закликали до реформування передбачених цією політикою кризових резервів.

Водночас парламент закликав Єврокомісію не припиняти пошуку врегулювання торговельної суперечки між ЄС і США шляхом переговорів.

Як повідомляв Укрінформ, СОТ у так званій справі навколо субсидій Airbus дала формальний дозвіл США на застосування підвищених тарифів на експорт з ЄС.

З 18 жовтня 2019 року США ввели тарифи в обсязі 25% на великий перелік сільськогосподарської продукції з ЄС, у тому числі на французьке вино, італійські сири та іспанську оливкову олію.

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ЄС виграв паралельний позов проти американської компанії Boeing, а також отримав дозвіл на уточнення тарифів у торгівлі зі США, що може відбутися вже у 2020 році.

Найбільше від нового американського тарифу на експорт постраждали аграрії Великої Британії, Франції, Іспанії, Італії, Німеччині та Ірландії - на них припадає близько 95% пов’язаних економічних втрат. Окрім вина, оливок та молочної продукції, під дію американських санкцій потрапили свинина, кава, кондитерські вироби, оброблені фрукти, цитрусові, мідії, алкогольні напої та вироби з кашеміру.

При цьому США залишаються найбільшим напрямком експорту сільськогосподарської продукції ЄС. За офіційними даними, у 2018 році його обсяг сягнув 22,3 мільярда євро.