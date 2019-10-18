У США почали діяти штрафні мита на літаки, вино та сир з Європи

Нові американські штрафні мита на європейські товари загальною вартістю 7,5 мільярда доларів (близько 6,8 мільярда євро) набули чинності у п'ятницю, 18 жовтня.

Про це повідомляє DW.

Зокрема, Вашингтон запровадив додаткові 10-відсоткові мита на європейські літаки та 25-відсоткові - на низку сільськогосподарських і промислових товарів. До цього списку потрапили, зокрема, вино, сир, вершкове масло, оливкова олія.

У жовтні Світова організація торгівлі (СОТ) дозволила Сполученим Штатам Америки щорічно накладати штрафні мита на товари на 7,5 мільярда доларів з Євросоюзу через дотації європейських країн для літакобудівної компанії Airbus, які було визнано неправомірними. У США неодноразово заявляли про мільярдні збитки, яких через ці дотації зазнає американський конкурент Airbus компанія Boeing.

У ЄС сподівались, що зможуть домовитися щодо скасування штрафних мит. Міністр економіки Франції Бруно Ле Мер після зустрічі з американським колегою Стівом Мнучіном заявив, що запровадження нових тарифів матиме "дуже негативні економічні та політичні наслідки". ЄС готовий вжити контрзаходів, "звичайно, в рамках СОТ", заявив Ле Мер.

Суперечка щодо субсидій, з одного боку, для Airbus у Європі та, з іншого, для авіабудівника Boeing у США, триває з 2004 року. Наприкінці березня СОТ ухвалила рішення, що США попри правила та рішення організації надавали авіабудівному концерну Boeing субсидії. Це рішення дозволяє Євросоюзу вимагати у США відшкодувань. Але остаточно "зелене світло" від СОТ на штрафні мита ЄС зможе отримати лише 2020 року.