США вперше за 25 років проголосили Китай “валютним маніпулятором”

Міністр фінансів США Стівен Мнучін вніс Китай до списку “валютних маніпуляторів” - це сталося вперше з 1994 року.

Про це повідомляє міністерство фінансів США, передає власний кореспондент Укрінформу.

“Міністр Мнучін, діючи за дорученням президента Трампа, визначив, що Китай є валютним маніпулятором”, - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами цього рішення Мнучін звернеться до МВФ, аби “усунути нечесні конкурентні переваги, створені останніми діями Китаю”.

“Китай має довгу історію стимулювання недооціненої валюти за допомогою послідовних масштабних інтервенцій на міжнародний обмінний ринок. Останніми днями Китай вдався до конкретних дій для девальвації своєї валюти”, - підкреслює мінфін США.

У відомстві переконані: контекст використання фінансових інструментів урядом КНР не залишає сумнівів, що дії Пекіна спрямовані на здобуття нечесної конкурентної переваги у міжнародній торгівлі.

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США вносять до списку “валютних маніпуляторів” країни, які використовують масштабні інтервенції задля різкого впливу на курс національної валюти, що створює дисбаланси та неринкові переваги на міжнародному ринку. Тож сьогоднішнє рішення поглиблює торговельне протистояння між двома наддержавами.

Востаннє США вносили Китай до цього списку ще 1994 року - за президентства Білла Клінтона.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Дональд Трамп запропонував запровадити з 1 вересня нові 10-відсоткові мита на імпорт з Китаю обсягом близько 300 мільярдів доларів, піднявши ставки у торговельній війні.

Цього тижня Пекін дзеркально відповів на дії Вашингтона, рекордно девальвувавши юань на 1% та довівши обмінний курс до 7 юанів за американський долар. Китай також наказав своїм компаніям призупинити імпорт сільськогосподарської продукції зі США.

Міжнародні фінансові інституції, у тому числі МВФ та Світовий банк назвали напруження між найбільшими економіками світу одним з найнегативніших чинників для подальшого глобального зростання.