Трамп пригрозив Китаю великим збільшенням мита

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, 2 серпня, що може ще вище підняти мита на китайський імпорт після 1 вересня, якщо Пекін не докладе більше зусиль для укладення торгової угоди з Вашингтоном.

Про це пише ТАСС.

"Вони (Китай) повинні зробити дуже багато чого до 1 вересня. Чесно кажучи, якщо вони цього не зроблять, я завжди можу значно збільшити їх (мита). Іншими словами, я міг би збільшити їх, якщо б захотів, я міг би збільшити їх до дуже великих значень", − зазначив Трамп, відповідаючи на питання журналістів перед вильотом в штат Нью-Джерсі.

Американський лідер в черговий раз підкреслив, що з Китаєм необхідно укласти не просто "справедливу угоду", а включити в неї преференції для Вашингтона через "несправедливих правил гри", яку веде Пекін.

Раніше Трамп повідомив, що з 1 вересня Вашингтон введе нові мита у розмірі 10% на товари з Китаю вартістю 300 мільярдів доларів.