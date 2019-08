Експерти пояснили, чому указ Трампа щодо санкцій проти Росії не матиме ефекту

Авторизація частини пакету санкцій проти Росії за використання хімічної зброї на території Британії та спроби отруєння Скрипалів, підписана 1 серпня президентом США Дональдом Трампом, є символічним кроком, який не матиме жодних суттєвих наслідків.

Така думка переважає серед експертів, які коментують інформацію щодо нових санкцій США проти Росії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Наскільки мені відомо, цей указ лежав на підписі у президента США ще з квітня. Чому він підписав його лише зараз, три місяці потому?», - здивувався новині у Twitter міжнародний експерт у сфері економіки й політики Андерс Аслунд.

We have heard that this executive order has been lying ready to be signed by the president since early April. Why sign it now three months later? — Anders Åslund (@anders_aslund) August 2, 2019

Раніше ЗМІ повідомили про те, що президент США Дональд Трамп із запізненням ввів новий пакет санкцій проти Росії за спробу отруєння Скрипалів і використання хімічної зброї на території Великої Британії.

«Повідомляють, що це не імплементація санкцій, а лише їхня авторизація, тому жодного безпосереднього ефекту це не матиме», - додав Аслунд.

I am being told that this is an authorization & not an implementation, so it has no immediate effect. The big question is whether it prohibits US bank financing of Russian sovereign debt. So far, no explanation from the White House. Is anybody there even aware? — Anders Åslund (@anders_aslund) August 2, 2019

Економіст поцікавився, чи містить рішення заборону банкам США фінансувати суверенний борг РФ, але додав, що досі не чув жодних пояснень з цього приводу від Білого Дому.

«Досі не ясно, чи справді це рішення підвищує санкції проти Росії - поки не схоже на це», - прокоментував новину британський економіст Тімоті Еш.

Well it’s still unclear if the effect of this will actually be more sanctions on Russia - it seems very nebulous. And we know where Trump’s heart is. https://t.co/h0Gycwm1je — Timothy Ash (@tashecon) August 2, 2019

Британський експерт з аналізу ризиків Алекс Кокшаров також звернув увагу на те, що всі передбачені указом дії суворо обмежені й будуть вводитися лише «за необхідності».

«Цей крок радше символічний, і не матиме реального впливу на Кремль», - пояснив Кокшаров.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження нових санкцій проти Росії через отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії нервово-паралітичною речовиною "Новічок" у британському Солсбері.

Нагадаємо: 5 березня 2018 року колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли непритомними в британському Солсбері і госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною, яку згодом ідентифікували як нервово-паралітичний реагент "Новічок" російського походження.

Згодом Держдеп США прийняв рішення про введення в дію проти РФ першого пакету санкцій, пов'язаних зі "справою Скрипаля". Санкції вводилися відповідно до закону США про контроль над хімічною та біологічною зброєю і про заборону її військового застосування від 1991 року і указом тодішнього президента США Білла Клінтона 12851 від 1994 року. Відповідно до закону, санкції вводять у два етапи.

Другий етап санкцій повинен застосовуватися, якщо протягом трьох місяців Росія не надасть, на думку адміністрації США, "надійних запевнень" про відмову від використання хімічної й біологічної зброї та не буде готова допустити на свої хімічні об'єкти інспекторів ООН.