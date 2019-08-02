США ввели нові санкції проти Росії через отруєння Скрипалів

США ввели нові санкції проти Росії через отруєння Скрипалів

Офіційно
Укрінформ
Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження нових санкцій проти Росії через отруєння Сергія Скрипаля та його доньки у Солсбері, що включають заборону надання позик та кредитів, будь-якої фінансової чи технічної допомоги.

Відповідний указ опубліковано на сайті Білого дому.

«Протистояти … наданню будь-яких позик, фінансової чи технічної допомоги на цю країну (РФ – ред.) міжнародними фінансовими установами; та заборонити будь-якому банку Сполучених Штатів надавати будь-яку позику або кредит уряду цієї країни, за винятком позик чи кредитів для придбання продуктів харчування чи інших сільськогосподарських товарів чи продуктів», - вказано в документі.

У «шапці» документа вказано, що він стосується «розповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки».

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Як повідомляв Укрінформ, 5 березня 2018 року колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли непритомними в британському Солсбері і госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною, яку згодом ідентифікували як нервово-паралітичний реагент "Новічок" російського походження.

Згодом держдеп США прийняв рішення про введення в дію проти РФ першого пакету санкцій, пов'язаних зі "справою Скрипаля". Санкції вводилися відповідно до закону США про контроль над хімічною та біологічною зброєю і про заборону її військового застосування від 1991 року і указом тодішнього президента США Білла Клінтона 12851 від 1994 року. Відповідно до закону, санкції вводять в два етапи.

Другий етап санкцій повинен застосовуватися, якщо протягом трьох місяців Росія не надасть, на думку адміністрації США, "надійних запевнень" про відмову від використання хімічної і біологічної зброї і не буде готова допустити на свої хімічні об'єкти інспекторів ООН.

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