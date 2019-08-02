США ввели нові санкції проти Росії через отруєння Скрипалів

«Протистояти … наданню будь-яких позик, фінансової чи технічної допомоги на цю країну (РФ – ред.) міжнародними фінансовими установами; та заборонити будь-якому банку Сполучених Штатів надавати будь-яку позику або кредит уряду цієї країни, за винятком позик чи кредитів для придбання продуктів харчування чи інших сільськогосподарських товарів чи продуктів», - вказано в документі.

У «шапці» документа вказано, що він стосується «розповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки».

Як повідомляв Укрінформ, 5 березня 2018 року колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли непритомними в британському Солсбері і госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною, яку згодом ідентифікували як нервово-паралітичний реагент "Новічок" російського походження.

Згодом держдеп США прийняв рішення про введення в дію проти РФ першого пакету санкцій, пов'язаних зі "справою Скрипаля". Санкції вводилися відповідно до закону США про контроль над хімічною та біологічною зброєю і про заборону її військового застосування від 1991 року і указом тодішнього президента США Білла Клінтона 12851 від 1994 року. Відповідно до закону, санкції вводять в два етапи.

Другий етап санкцій повинен застосовуватися, якщо протягом трьох місяців Росія не надасть, на думку адміністрації США, "надійних запевнень" про відмову від використання хімічної і біологічної зброї і не буде готова допустити на свої хімічні об'єкти інспекторів ООН.