Shell запевняє, що виконає санкції США проти Nord Stream 2

Нідерландсько-британська компанія Shell, яка є одним з акціонерів проєкту газопроводу «Північний потік-2», заявила, що буде виконувати санкції США в разі їх ухвалення, але «зобов'язана продовжувати виконання договору про партнерство».

Про це повідомляє Politico з посиланням на заяву генерального директора Shell Бена ван Бердена

«Єдиний мандат, який я маю - це інвестувати обережно і робити правильно для наших акціонерів. Якщо та чи інша країна вважає, що ми не повинні цього робити, вони повинні зробити це незаконним. І тоді я не маю вибору, і я цілковито виконуватиму ці санкції. Але лише тому, що це зобов'язання виконувати закон», - заявив ван Берден.

Ще один акціонер, австрійська OMV, вважає, що "Північний потік-2" - це "економічний проєкт, важливий як для безпеки постачання, так і для конкурентоспроможності Європи", але не стала коментувати загрозу санкцій.

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Речник швейцарської компанії Allseas, яка прокладає труби для "Північного потоку-2", заявив, що "не спекулює на потенційних наслідках запропонованих санкцій".

Нагадаємо, комітет Сенату США з міжнародних справ 31 липня прийняв законопроєкт, який має накласти санкції на компанії та осіб, що беруть участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2».