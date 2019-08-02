Shell запевняє, що виконає санкції США проти Nord Stream 2
Про це повідомляє Politico з посиланням на заяву генерального директора Shell Бена ван Бердена
«Єдиний мандат, який я маю - це інвестувати обережно і робити правильно для наших акціонерів. Якщо та чи інша країна вважає, що ми не повинні цього робити, вони повинні зробити це незаконним. І тоді я не маю вибору, і я цілковито виконуватиму ці санкції. Але лише тому, що це зобов'язання виконувати закон», - заявив ван Берден.
Ще один акціонер, австрійська OMV, вважає, що "Північний потік-2" - це "економічний проєкт, важливий як для безпеки постачання, так і для конкурентоспроможності Європи", але не стала коментувати загрозу санкцій.
Речник швейцарської компанії Allseas, яка прокладає труби для "Північного потоку-2", заявив, що "не спекулює на потенційних наслідках запропонованих санкцій".
Нагадаємо, комітет Сенату США з міжнародних справ 31 липня прийняв законопроєкт, який має накласти санкції на компанії та осіб, що беруть участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2».