Комітет Сенату США схвалив проєкт санкцій проти Nord Stream 2

Комітет Сенату США з міжнародних справ схвалив законопроєкт, що передбачає запровадження санкцій щодо компаній та осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу Nord Stream 2.

Про це повідомляє журналіст Джош Рогін у Twitter.

"Законопроєкт про санкційний тиск на компанії, що будують російський проект Nord Stream 2 схвалено 20 голосами проти 2, проти були сенатори Ренд та Удал", - написав журналіст.

Як відомо, проєкт Nord Stream 2 передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додачу до "Північного потоку", що вже діє.

Передбачається, що потужність другої гілки Nord Stream 2 становитиме 55 млрд кубометрів газу щорічно, довжина - понад 1,2 тис. км. Загальна вартість проєкту оцінюється у 9,5 млрд євро.

Газопровід будує Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell та Wintershall.