Санкції працюють: США заявляють, що російські олігархи стали вигнанцями у світі

У результаті запровадження США секторальних та інших санкцій у Росії знизився рівень прямих іноземних інвестицій, західні компанії припинили участь у видобутку копалин, а російські олігархи стали у світі вигнанцями.

Про це заступник міністра фінансів США з боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Сігал Манделкер заявила під час експертної дискусії у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми розширили секторальні та інші санкції у відповідь на російську агресію, що триває. Внаслідок цього основні західні компанії припинили інвестиції у спільний видобуток корисних копалин з російськими компаніями", - сказала вона.

Манделкер додала, що внаслідок санкцій значно впав рівень прямих іноземних інвестицій у Росії.

Крім того, за її словами, за останні декілька років, спеціалісти з фінансової розвідки США викрили та поклали край зловмисним діям ряду російських олігархів, зокрема Олега Дерипаски, тісно пов’язаних із Кремлем.

"Ми змусили їх покинути власність у великих корпораціях та зробили їх вигнанцями в очах міжнародної бізнес-спільноти", - підсумувала Манделкер.