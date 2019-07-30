Україна розширила спецмита на скраплений газ із РФ - Герус

Кабінет міністрів України на засіданні 24 липня 2019 року розширив перелік товарних кодів імпортного скрапленого вуглеводневого газу (СВГ), на які поширюється спеціальне мито.

Про це написав представник Президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус у коментарях у Facebook.

“На минулому Кабміні (засіданні уряду 24 липня 2019 року — ред.) у постанову були включені всі відповідні коди”, - написав під постом Герус у відповідь на запитання представника “Консалтингової групи А-95” Артема Куюна.

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Як повідомляв Укрінформ, з 1 серпня 2019 року мито на імпорт скрапленого газу в Україну з РФ становитиме 1,75%, а з 1 жовтня 2019 року — 3%; відповідну постанову (№624) Кабмін прийняв на своєму засіданні 17 липня 2019 року. Але у постанові від 17 липня був вказаний лише один з десяти товарних кодів, за якими СВГ поставляється в Україну.