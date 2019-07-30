Україна розширила спецмита на скраплений газ із РФ - Герус
Укрінформ
Кабінет міністрів України на засіданні 24 липня 2019 року розширив перелік товарних кодів імпортного скрапленого вуглеводневого газу (СВГ), на які поширюється спеціальне мито.
Про це написав представник Президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус у коментарях у Facebook.
“На минулому Кабміні (засіданні уряду 24 липня 2019 року — ред.) у постанову були включені всі відповідні коди”, - написав під постом Герус у відповідь на запитання представника “Консалтингової групи А-95” Артема Куюна.
Як повідомляв Укрінформ, з 1 серпня 2019 року мито на імпорт скрапленого газу в Україну з РФ становитиме 1,75%, а з 1 жовтня 2019 року — 3%; відповідну постанову (№624) Кабмін прийняв на своєму засіданні 17 липня 2019 року. Але у постанові від 17 липня був вказаний лише один з десяти товарних кодів, за якими СВГ поставляється в Україну.