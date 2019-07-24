Уряд запропонує РНБО нові санкції проти Росії

Санкції, які Кабмін пропонуватиме запровадити РНБО, стосуються юридичних осіб, залучених до будівництва газопроводу “Краснодарський край – Крим" та незаконного видобутку вуглеводнів на захоплених українських родовищах.

Таке рішення схвалено сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів, повідомляє МінТОТ.

“Чергові санкції стосуються низки юридичних осіб, залучених до процесу будівництва магістрального газопроводу “Краснодарський край – Крим”, незаконного видобутку вуглеводнів на захоплених українських родовищах, в тому числі, родовищах у межах материкового шельфу України”, - йдеться у повідомленні.

Таким чином, до санкційного списку потрапили 18 юридичних осіб, зареєстрованих у РФ, та ще шість – зареєстрованих на території тимчасово окупованого Криму.

Також до санкційного списку потрапили компанії, залучені до постачання матеріалів, обладнання та послуг підприємству оборонно-промислового комплексу Російської Федерації “Завод Фіолент”, що діє на території тимчасово окупованого Криму. Серед них підприємства, зареєстровані в РФ, Китаї, Туреччині та Боснії і Герцеговині.

Запровадження санкцій проти всіх причетних підприємств, залучених до будівництва магістрального газопроводу “Краснодарський край – Крим” та незаконного видобутку вуглеводнів на захоплених українських родовищах, створить підґрунтя для подальших дій з метою обмеження або припинення економічних відносин з країнами Євросоюзу та США, зазначають у МінТОТ.