Данилюк розповів, які законопроєкти готує РНБО

РНБО на сьогодні фокусує увагу на розробці законопроєктів щодо реформи у сфері безпеки і оборони, які Президент має внести до ВР до початку роботи парламенту нового скликання.

Про це заявив секретар РНБО Олександр Данилюк у вівторок під час форуму "Встановлення справедливості - порядок денний для майбутнього парламенту", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є дуже багато питань щодо реформування саме зараз, які перезріли, належать до сфери РНБО, - це сектор безпеки і це сектор оборони. Саме там реформ було найменше. Чому? Тому що історично в цих сферах існував гриф таємності, яким зловживали. Або ще гриф державності, тобто ти не можеш щось зачепити, бо держава розвалиться. Насправді ми всі розуміємо, що це не так - за цим ховалися інтереси людей, які на цьому заробляли, які зловживали впливом. І зараз той самий час, коли це треба змінити - унікальна можливість. Тому зараз РНБО буде фокусуватися на тому, щоб на момент, на день початку нового парламенту Президент вніс законопроєкти, які зрушать із мертвої точки реформу у сфері безпеки і оборони", - заявив Данилюк.

За його словами, передусім треба змінювати процедуру оборонного замовлення.

"Зараз біля 90% усіх закупівель відбувається в таємному режимі. Коли це відбувається, то ні для кого не таємниця, що на цьому хтось заробляє, або як мінімум гроші використовуються неефективно. Тому має бути застосований принцип мінімально доцільної таємності, як це є в багатьох країнах світу. Тобто мінімально те, що треба тримати таємним, а решта - це відкрита інформація. Там мають застосовуватися прозорі конкурентні процедури", - пояснив секретар РНБО.

Стосовно сектору безпеки, то, за словами Данилюка, є кілька законопроєктів, які стосуються, по-перше, інформування Служби безпеки України, що насправді є "комплексним питанням".

"Історично на СБУ чіплялися всі політичні процеси, але це має бути зроблено, має бути також цивільний нагляд за Службою. Ці законопроекти в принципі вже розроблялися - треба довести до розуму і подати до парламенту", - уточнив він.

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Також він акцентував і на необхідності створення Служби фінансових розслідувань.

Секретар РНБО підкреслив, що законопроєкти в сфері реформування сектору безпеки й оборони мають вноситися пакетом, оскільки, наприклад, "без реформи СБУ решта сфер просто не реформується, тому що все пов'язано".

Фото: Геннадій Мінченко