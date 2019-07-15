Зеленський змінив склад РНБО

Президент Володимир Зеленський увів до складу Ради національної безпеки й оборони голів Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва та Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського.

Відповідний указ №520/2019 опублікований на сайті глави держави.

"Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Бухарєва Владислава Вікторовича — Голову Служби зовнішньої розвідки України; Черкаського Ігоря Борисовича — Голову Державної служби фінансового моніторингу України", - ідеться в документі.

Крім того, Зеленський затвердив у персональному складі РНБО керівника Офісу президента Андрія Богдана та заступників керівника ОП Вадима Пристайка і Руслана Рябошапку.