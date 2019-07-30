У Конгресі закликають Трампа посилити санкції проти РФ через Скрипалів

Члени Комітету із закордонних справ Палати представників демократ Еліот Енгел та республіканець Майкл МакКол закликають Дональда Трампа ввести другий раунд санкцій проти РФ через минулорічне отруєння ексофіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Про це йдеться в їхньому спільному листі, який був опублікований на сайті комітету.

“Ми закликаємо Вас негайно ввести додаткові санкції проти Росії, щоб притягти її до відповідальності за такий жорстокий акт (отруєння Скрипалів у Солсбері - ред.)”, -йдеться у листі до Трампа.

За словами Енгела й МакКола, Сполучені Штати вже ввели перший раунд санкцій проти Москви ще минулого року, однак другий раунд все ще не імплементований.

Раніше 16 травня, заступник держсекретаря США Андреа Томпсон заявила, що Вашингтон підготував другий пакет санкцій проти Росії через отруєння Скрипалів і що він знаходиться на розгляді державного секретаря й президента Сполучених Штатів.

Як повідомляв Укрінформ, 5 березня 2018 року колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли непритомними в британському Солсбері і госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною, яку згодом ідентифікували як нервово-паралітичний реагент "Новічок" російського походження.

Пізніше, 30 червня,"Новічком" отруїли двох людей у сусідньому місті Еймсбері. Мати трьох дітей Дон Стерджесс померла, її партнер - 45-річний Чарлі Роулі - вижив.

5 вересня прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на Скрипалів. Британська розвідка встановила, що підозрювані - "Олександр Петров" (справжнє ім'я Олександр Мишкін) і "Руслан Боширов" (справжнє ім'я Анатолій Чепіга) - є офіцерами ГРУ.

Пізніше розслідувачі The Insider і Bellingcat розповіли про третього підозрюваного в отруєнні Скрипалів і опублікували фотографію співробітника ГРУ "Сергія Федотова", справжнє ім'я якого Денис Сергеєв.