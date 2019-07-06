Bellingcat и The Insider: координатор отруєння Скрипалів відвідував штаб-квартиру ВАДА

Генерал-майор ГРУ РФ Денис Сергєєв, координатор операцій щодо отруєння Скрипалів у Солсбері, у 2016-2018 роках кілька разів відвідував Швейцарію, де зустрічався з Бошировим і Петровим.

Окрім того, Сергєєв відвідав і штаб-квартиру ВАДА, виступ американського посла та російське консульство, пише The Insider із посиланням на дані спільного розслідування з Bellingcat і швейцарським виданням TAMedia.

2016 року Сергєєв перебував у Швейцарії з 5 по 11 листопада. Завдання цієї поїздки не очевидне, Боширов і Петров розминулися з ним. Однак, згідно з доповіддю Мюллера, за день до того як Боширов і Петров залишили Швейцарію, хакерами з ГРУ був зламаний ноутбук високопоставленого чиновника FIFA, що базується в Цюріху, пише Insider.

Друга поїздка Сергєєва також зайняла близько тижня - з 29 вересня по 9 жовтня 2017 року. Пересування Сергєєва вказують на те, що в нього могла бути з кимось зустріч у Барселоні: перед тим як відправитися до Женеви, він близько години провів у районі центрального пляжу, ймовірно, в кафе. 2 жовтня він відправився до Лозанни, в сторону Федеральної політехнічної школи, де зосереджено безліч державних лабораторій.

4 жовтня знову приїхав до Лозанни і близько 4 годин провів у районі, де розташовуються кілька штаб-квартир міжнародних спортивних організацій, у тому числі ВАДА і Міжнародний спортивний арбітраж. Судячи з біллінгу, він заходив до будинку штаб-квартири ВАДА.

6 жовтня Сергєєв у Лозанні відвідав лекцію американського посла в Швейцарії Сьюзан Левін, яка залишила свій пост на кілька місяців раніше. Insider з посиланням на думку експертів зазначає, що колишні високопоставлені дипломати представляють для розвідки великий інтерес.

Третя поїздка Сергєєва до Швейцарії зайняла 9 днів (30 жовтня - 9 листопада). На той момент у Швейцарії, ймовірно, вже знаходилися Петров (Мишкін) і Боширов (Чепіга), відомо що 25 жовтня вони прибули до Парижа, а вилетіли з Женеви 4 листопада.

Найбільш ймовірно, що операція, яку три ГРУшники проводили в Женеві, відбулася десь у період між 1 і 4 листопада 2017 року. Що саме було об'єктом їхньої уваги - неясно, відомо лише, що 2 листопада з 11:30 до 15:00 Сергєєв, судячи з біллінгу, знаходився в районі лижного курорту Шамоні.

8 листопада, в день вильоту (хоча спочатку квиток був запланований на 9 листопада) Сергєєв, перед тим як відправитися в аеропорт, перебував у російському консульстві, або в безпосередній близькості від нього.

У січні 2018 року Сергєєв знову повернувся до Женеви. Цього разу, судячи з усього, його основною метою був знаменитий лижний курорт Ле Же. Він провів там близько 4 годин 13 січня і кілька годин 14 січня. За ці два дні він 14 разів телефонував до куратора «Аміра» (з ним же він розмовляв і під час операції з отруєння Скрипаля).

Встановлені пересування Сергєєва вказують на його явний інтерес до штаб-квартир міжнародних спортивних організацій, перш за все ВАДА. ВАДА неодноразово піддавалося атакам хакерів із ГРУ, але у випадку з Сергєєвим (який, був організатором як мінімум двох операцій щодо отруєння нервово-паралітичною речовиною в Британії та Болгарії) мова може йти не тлише про кібер-атаку, а й про замах на вбивство. Метою групи Сергєєва могло бути, наприклад, джерело ВАДА про застосування Росією допінгу, передбачає Insider.

Британський журналіст Марк Урбан, який брав кілька інтерв'ю у Скрипаля, писав що наприкінці червня або на початку липня Скрипаль їздив до Швейцарії на зустріч із представниками місцевих спецслужб. Не можна виключати, що в Швейцарії група Сергєєва намагалася встановити, якого роду інформацію Скрипаль передає швейцарським спецслужбам і вже тоді готувала замах на нього, пише Insider.

Як відомо, отруєння Скрипаля «новічком» відбулося 4 березня, усього лише через два місяці після останнього візиту групи Сергєєва до Швейцарії.