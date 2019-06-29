Операцією з отруєння Скрипаля керував генерал-майор ГРУ Сергєєв - Bellingcat

Матеріал про Сергєєва випустило видання The Insider.

Третій підозрюваний в отруєнні ексофіцера російської розвідки Сергія Скрипаля і його дочки Денис Сергєєв (він же Сергій Федотов) - генерал-майор, який служить в Головному управлінні Генштабу РФ. Про це йдеться в розслідуванні програми Newsnight, яка вийшла на британському телеканалі BBC 28 червня.

Журналісти посилаються на інформацію групи Bellingcat, яка отримала дані мобільного Сергєєва.

BBC отримали підтвердження від джерел, що Сергєєв керував оперативною групою. Перебуваючи в Лондоні, він підтримував зв'язок з Олександром Мишкіним та Анатолієм Чепігою - офіцерами ГРУ, які, як вважає слідство, отруїли Скрипаля.

ЗМІ з'ясували, що під час отруєння Скрипаля Сергєєв перебував у Великобританії: прибув в Хітроу вранці 2 березня 2018 року і полетів 4 березня.

Повідомляється, що в Британії Сергєєв намагався не користуватися Wi-Fi, користуючись з'єднанням 3G і 4G. Він виходив в мережу сотні разів - писав повідомлення у WhatsApp, Viber і Telegram.

"Більшу частину поїздки Сергєєв провів у Паддінгтоні. Вранці 3 березня, за день до отруєння в Солсбері, він був в центрі Лондона. Саме там у Сергєєва було 30-40 хвилин вільного часу, коли він міг зустрітися з Чепігою та Мишкіним. Незабаром після зустрічі Чепіга і Мишкін потягом вирушили в Солсбері. Якщо Мишкін і Чепіга взагалі зустрічалися з Сергєєвим в Лондоні, то це було в районі Оксфорд Серкус між 11.30 і 11.45 3 березня", - йдеться в повідомленні.

З Лондона Сергєєв дзвонив тільки на один номер, який, як вважають джерела, міг належати його зв'язному в ГРУ. Сергєєв відповів на 10 дзвінків з цього номера, сам набрав номер тільки 4 березня. The Insider пише, що у базі даних абонентів номер, з яким постійно зв'язувався Сергєєв, значиться як незареєстрований, що є незвичним для Росії, де всі сім-картки реєструються на людей з конкретними паспортними даними. У телефонній базі видалені всі метадані про дзвінки цього абонента, але журналістам вдалося з'ясувати, що в одному з додатків обміну контактними даними цей номер значиться під ім'ям "Амір – Москва".

Після того, як російські ГРУшники нанесли "Новічок" на ручку двері в Солсбері, вони повернулися в готель в Лондоні. Незабаром поїхали в аеропорт Хітроу, де сіли на літак до Москви.

Як повідомляв Укрінформ, 5 березня 2018 року колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли непритомними в британському Солсбері і госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною, яку згодом ідентифікували як нервово-паралітичний реагент "Новічок" російського походження.

Пізніше, 30 червня, відбулося отруєння "Новічком" двох людей у сусідньому місті Еймсбері. Мати трьох дітей Дон Стерджесс померла, її партнер - 45-річний Чарлі Роулі вижив.

5 вересня прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на Скрипалів. Британська розвідка встановила, що підозрювані - "Олександр Петров" (справжнє ім'я Олександр Мишкін) і "Руслан Боширов" (справжнє ім'я Анатолій Чепіга) - є офіцерами ГРУ.

Пізніше розслідувачі The Insider і Bellingcat розповіли про третього підозрюваного в отруєнні Скрипалів і опублікували фотографію співробітника ГРУ "Сергія Федотова", справжнє ім'я якого Денис Сергеєв.