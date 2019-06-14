Спецслужби Солсбері замінили авто на майже £1 млн після отруєння Скрипаля

Служба швидкої допомоги у Південно-західній Англії та поліція у графстві Вілтшир витратили 891 922 фунтів стерлінгів на заміну заражених автомобілів після отруєння офіцера ГРУ Сергія Скрипаля у Солсбері торік.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на місцеву газету Salisbury Journal.

“Екстрені служби витратили сотні тисяч фунтів стерлінгів на утилізацію й заміну заражених автомобілів після отруєння нервово-паралітичною речовиною (Скрипалів — ред.) у Солсбері”, - йдеться у повідомленні.

За даними місцевої газети Salisbury Journal, яка отримала інформацію на публічний запит, служба швидкої допомоги у Південно-західній Англії та поліція у графстві Вілтшир загалом витратили 891 922 фунтів стерлінгів.

Так швидка була вимушена знищити 8 автомобілів, а поліціянти - 16.

Як повідомлялося, 4 березня 2018 року колишнього російського агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у британському Солсбері.

Британська поліція вважає, що Скрипалі вперше зазнали впливу нервово-паралітичної речовини вдома — отруту нанесли на ручку вхідних дверей.

Провівши кілька тижнів у несвідомому стані, Сергій і Юлія Скрипалі прийшли до тями. Юлію виписали з лікарні у квітні 2018 року, Сергія — у травні 2018 року.

У Лондоні вважають, що за отруєнням Скрипалів стоїть Росія, а виконавцями злочину є офіцери ГРУ «Олександр Петров» та «Руслан Боширов» (справжні імена — Анатолій Чепіга й Олександр Мишкін). Москва заперечує звинувачення.

Наприкінці вересня ЗМІ повідомляли, що британська поліція виявила третього підозрюваного, яким виявився громадянин Росії з вигаданим ім'ям «Сергій Федотов».