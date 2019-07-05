Дані про зброю та паролі: у смітнику знайшли файли з лабораторії, яка ідентифікувала "Новічок"

Тисячі секретних документів із військової хімічної лабораторії Великої Британії Портон-Даун випадково виявлені у сміттєвому баку в Лондоні.

Про це повідомляє Daily Star.

“Секретні файлі щодо безпекових процедур у дуже засекреченій хімічній лабораторії Британії були знайдені у сміттєбаку в Лондоні”, - йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, йдеться про тисячі сторінок, які містять персональну інформацію про працівників лабораторії, зокрема деталі про зброю охоронців та паролі до комп'ютерів.

Інформація охоплює період із початку 1980-х по 2017 рік.

На думку експертів у галузі ровідки, такі документи є “справжнією мрією” для терористів у світі.

У Міністерстві оборони Великої Британії вже розпочали службову перевірку у зв'язку з інцидентом.

Британська лабораторія Портон-Даун є одним із найбільш засекречених військових об'єктів у світі. На початку своєї роботи вона досліджувала хімічну зрою, яка була задіяна під час Першої світової війни.

Торік у лабораторії ідентифікували нервово-паралічну речовину “Новічок”, яку використали при отруєнні ексофіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у британському Солсбері.

Фото: dailystar.co.uk