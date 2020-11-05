Економіка ЄС зможе повернути «довірусні» показники не раніше ніж за два роки

Єврокомісія оприлюднила осінній прогноз щодо розвитку економіки ЄС - економічне відновлення країн ЄС до «довірусних» показників відбудеться не раніше, ніж за два роки.

Про це 5 листопада під час прес-конференції у Брюсселі розповів єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Після найглибшої рецесії за всю історію ЄС у першій половині року та дуже потужного підйому цього літа, відновлення Європи було перервано новим зростанням числа випадків COVID-19. Зростання повернеться у 2021 році, але знадобиться два роки до того, як європейська економіка наблизиться до повернення власного рівня перед пандемією», - зазначив єврокомісар.

Він зауважив, що європейська економіка знову почала уповільнюватися після того, як національні уряди почали повертати жорсткі карантинні обмеження для стримування пандемії. Розвиток епідситуації залишається головним елементом ризику та непевності для економіки ЄС та для прогнозу її подальшого розвитку, додав Джентілоні.

За осіннім прогнозом Єврокомісії, економіка Єврозони у 2020 році зазнає зниження на 7,8 відсотка, але вже у 2021 році продемонструє зростання на 4,2 відсотки та ще на 3 відсотки у 2022 році. При цьому вплив пандемії на економіку різниться для різних країн ЄС, як і прогноз щодо їх економічного відродження після кризи.

Джентілоні зауважив, що, незважаючи на зусилля на рівні ЄС щодо збереження робочих місць, зокрема, за допомогою фінансового інструменту SURE, завдана пандемією економічна шкода неминуче призведе до зростання безробіття. Ця тенденція продовжиться у 2021 році, а покращення ситуації на європейському ринку праці можна очікувати не раніше 2022 року.

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Відносно низький рівень інфляції в Єврозоні у 2020 році (0,3 відсотка), який пояснюється падінням цін на енергоносії, збільшиться до 1,1 відсотка у 2021 році та до 1,3 відсотка у 2022 році, мірою того, як стабілізуватимуться світові ціни на нафту. По усьому ЄС прогноз інфляції є дещо вищим – 0,7 відсотка у поточному році, 1,3 та 1,5 відсотки, відповідно, у 2021-2022 роках.

Як повідомлялося, раніше під час виступу на засіданні Європарламенту щодо економічної ситуації в ЄС Паоло Джентілоні назвав кризу коронавірусу головним фактором ризику для економіки ЄС, оскільки спалах інфекції є непередбачуваним за наслідками. Ця обставина, в свою чергу, знижує ділову активність та створює атмосферу невизначеності в економіці ЄС. Додатковим фактором ризику є збитки, які коронавірус завдає світовій економіці, що пов’язані із зниженням темпів промислового виробництва та ускладненнями транскордонних каналів постачання, а також із суттєвою рецесією у сфері послуг.