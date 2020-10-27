Єврокомісія виділила €17 мільярдів «кризових» кредитів трьом країнам

Єврокомісія оголосила у вівторок про виділення трьом країнам ЄС - Італії, Іспанії й Польщі - фінансової допомоги в обсязі 17 мільярдів євро за антикризовою програмою SURE для збереження ключових виробництв та робочих місць в умовах кризи COVID-19.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація була оприлюднена сьогодні на сайті Єврокомісії.

«Європейська Комісія виділила 17 мільярдів євро Італії, Іспанії та Польщі як перший транш фінансової допомоги країнам-членам у рамках інструменту SURE. За операцією, що відбулася сьогодні, Італія отримала 10 мільярдів євро, Іспанія – 6 мільярдів євро, і Польща – 1 мільярд євро. Після того, як програма фінансування буде завершена, Італія отримає 27,4 мільярда євро, Іспанія – 21,3 мільярда євро і Польща – 11,2 мільярда євро», - йдеться у повідомленні.

Така підтримка надається у вигляді кредитів на вигідних умовах та спрямована на допомогу країнам-членам у вирішенні проблеми різкого зростання бюджетних витрат у зв’язку із необхідністю стримування росту безробіття. Ці фонди, зокрема, будуть спрямовані на фінансування національних програм неповного робочого дня або подібних заходів, які вживаються країнами ЄС у відповідь на кризу, спричинену коронавірусом.

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Як уже повідомлялося, наприкінці вересня Європейський Союз ухвалив пакет фінансової допомоги на загальну суму 87,9 мільярда євро для 17 країн ЄС за так званою програмою SURE, яка спрямована на підтримання європейських підприємств та збереження робочих місць в умовах кризи COVID-19.

Програма SURE є одним із трьох елементів мережі фінансової безпеки вартістю 540 мільярдів євро, яка була погоджена Єврогрупою у квітні поточного року та схвалена лідерами країн ЄС для захисту працівників та бізнесу в умовах кризи коронавірусу.