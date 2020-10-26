Кабмін призначив нову тимчасову очільницю ДАБІ

Кабінет Міністрів призначив тимчасово виконувачку обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Ірину Король.

Як передає Укрінформ, про це поінформував у Фейсбуці представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан за результатами позачергового засідання уряду 26 жовтня.

"Урядовці призначили Король Ірину Миколаївну тимчасово виконуючою обов'язки голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України (заступниця директора Департаменту - начальник відділу методології та нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних робіт Департаменту дозвільних процедур ДАБІ)", - написав Мокан.

Він додав, що уряд проєктами розпоряджень призначив Лева Михайла Олександровича першим заступником голови Державного космічного агентства України та Смірнову Марину Олександрівну - заступницею голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Обидва призначення - шляхом укладення з ними контракту про проходження державної служби на період дії карантину.

Як повідомлялося, 7 травня цього року Кабінет Міністрів тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України на Богдана Федоренка.

22 жовтня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження про тимчасове виконання обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Богданом Федоренком.

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Відповідно до постанови уряду від 13 березня 2020 р. № 218 здійснюється ліквідація Державної архітектурно-будівельної інспекції України та створюються три нові центральні органи виконавчої влади: Державна інспекція містобудування України, Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні України та Державна сервісна служба містобудування України.