Перші результати реформи ДАБІ побачимо до кінця жовтня – Шмигаль

Реформа Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ), яка здійснюється в рамках боротьби з корупцією в будівельній сфері має завершитись до кінця жовтня.

Як передає Укрінформ, про це сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Національної ради реформ, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

"Реформу ДАБІ розпочато ще весною. Вона рухалась доволі складно. Сьогодні ми підійшли до завершення цієї реформи. Національна рада реформ допомогла зібрати всіх зацікавлених в цій реформі і привести її до логічного завершення. Вже готові законопроєкти і я впевнений, що ми будемо рухатись швидше і до кінця жовтня побачимо перші результати боротьби з корупцією в цій сфері і завершення реформи", - зазначив Шмигаль.

Він стверджує, що реформа ДАБІ також позитивне вплине на громади, які зможуть користуватися її перевагами, коли будуть "кликати на свою територію інвесторів".

В Мінрегіоні додають, що під час засідання Національної ради реформ була обговорена реформа сфери містобудування, зокрема щодо цифровізації в будівництві; містобудівного кадастру; контролю за об’єктами будівництва; створення інституту юридичних осіб, уповноважених на здійснення містобудівного контролю за будівництвом об’єктів СС2, СС3; технічних умов та захисту прав інвесторів.

"Співпраця, інформаційна взаємодія та вміння почути один одного є невід’ємною складовою цивілізованого шляху, яким ми спільно рухаємось з однією метою: зробити сферу містобудування прозорою та залишити в минулому історичну корупційну складову в будівництві. Для мене особисто питання цієї реформи є дуже відповідальним та болісним. Особливо зважаючи на ті наслідки, з якими ми наразі стикаємось. Адже будівельна галузь продовжує страждати, що є неприпустимим в умовах сьогодення. Саме будівництво здатне допомогти нам спільно подолати кризу, підняти економіку, забезпечити громадян робочими місцями, нарешті – поліпшити інфраструктуру в масштабах всієї країни", - підкреслив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 13 березня 2020 року ухвалив постанови про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) та створення замість неї окремих органів, між якими будуть розподілені функції ДАБІ. Відповідні постанови Кабміну набули чинності 15 березня.

Зокрема, уряд утворив Державну сервісну службу містобудування України (Держсервісбуд), основними завданнями якої є надання (отримання, реєстрація), відмова у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

Також утворено Державну інспекцію містобудування та Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні.