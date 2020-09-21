Мінцифри відкрило дані документів з Реєстру будівельної діяльності

Міністерство цифрової трансформації України відкрило дані про декларативні та дозвільні документи з Реєстру будівельної діяльності, який запрацював на початку липня в межах реалізації Єдиної державної електронної системи в галузі містобудування України.

Як передає Укрінформ, про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Фейсбуці.

Він додав, що вже опубліковано дані понад 27 тисяч декларативних та дозвільних документів. За словами Федорова, в новому реєстрі даних розширено перелік полів, де вказана інформація, раніше доступна лише на папері, а також розміщено унікальні ідентифікатори, які прив'язують до об'єкта будівництва всі дозвільні документи. Крім цього, всі дані опубліковано з координатами, що дає змогу з точністю виявити об’єкт будівництва.

Міністр зазначив, що вся інформація є актуальною, структурованою та захищеною від несанкціонованих змін. Дані щотижня публікуються в текстовому форматі Json.

Реєстр доступний на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Як повідомляв Укрінформ, у липні 2020 року в Україні запрацювала перша черга Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Портал надає відкритий доступ до відомостей нового Реєстру будівельної діяльності, а також публікує актуальну статистику щодо наданих послуг. Планується, що на сайті буде доступна онлайн-консультація через чат-бот та калькулятор для визначення класу наслідків (рівня можливої небезпеки для здоров'я і життя людей) будівель.