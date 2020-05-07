Кабмін визначився з виконувачем обов’язків голови ДАБІ
Відповідне розпорядження оприлюднене на Урядовому порталі.
«Покласти тимчасово виконання обов’язків Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України на заступника начальника відділу методології та нагляду за здійсненням декларативних процедур департаменту дозвільних процедур зазначеної Інспекції Федоренка Богдана Олександровича», - йдеться у документі.
Раніше Федоренко працював начальником відділу методології та нагляду за здійсненням декларативних процедур ДАБІ.
Попереднього керівника ДАБІ уряд звільнив з цієї посади та призначив головою Державної інспекції містобудування України.
Як повідомлялося, відповідно до постанови уряду від 13 березня 2020 р. № 218 здійснюється ліквідація Державної архітектурно-будівельної інспекції України та створюються три нові центральні органи виконавчої влади: Державна інспекція містобудування України, Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні України та Державна сервісна служба містобудування України.