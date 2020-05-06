Уряд призначив заступників двом міністрам

Уряд ухвалив низку кадрових рішень, у тому числі Юрія Бойка призначив заступником міністра енергетики та захисту довкілля, а Інну Голованчук - заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Про це представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан повідомив у Facebook.

"Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень: призначили Бойка Юрія Миколайовича заступником міністра енергетики та захисту довкілля України; Голованчук Інну Олександрівну - заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України", - написав Мокан.

За його словами, Микиту Лагутіна призначено заступником голови Державної служби України з безпеки на транспорті, а Володимира Бучка - державним секретарем Міністерства інфраструктури України.

До цього Лагутін , згідно з рішенням уряду від 22 квітня цього року, працював заступником голови Державного агентства інфраструктурних проєктів України.

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А Бучко раніше обіймав посаду заступника директора департаменту - начальника управління з питань дозвільно-ліцензійної діяльності Департаменту з питань управління відходами, екологічної безпеки та переходу до кругової економіки у Міністерстві енергетики та захисту довкілля.

Уряд також призначив Германа Галущенка, який в 2011-13 роках був директором департаменту судової роботи Мін'юсту, віцепрезидентом державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", а співвласника ТОВ "ДЕЛФІ КАПІТАЛ" та Delphi Worldwide LLP, власника Delphi Ventures Limited та ТЕРРА ЕНЕРДЖІ Якоба Хартмута - віцепрезидентом цього ж підприємства.