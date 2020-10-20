Суд призначив на 4 листопада розгляд по суті справи про оскарження ліквідації ДАБІ

Окружний адміністративний суд міста Києва призначив на 4 листопада розгляд по суті справи щодо оскарження ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ).

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті суду.

«Окружний адміністративний суд міста Києва закінчив підготовче провадження та призначив до розгляду по суті справу щодо оскарження постанови Кабінету Міністрів України, якою було ліквідовано Державну архітектурно-будівельну інспекцію. Судове засідання заплановано на 4 листопада 2020 року», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, серед інших вимог позову до Кабінету Міністрів – визнати нечинною постанову №219 від 13 березня 2020 року «Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду». На думку позивача, оскаржувана постанова порушує норми Законів України про «Про архітектурну діяльність» та «Про регулювання містобудівної діяльності».

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України на своєму засіданні 13 березня 2020 року ухвалив проєкти постанов про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції України та створення замість неї окремих органів, між якими будуть розподілені функції ДАБІ.