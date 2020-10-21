Уряд створив робочу групу для координації переговорів з МВФ

Кабінет Міністрів створив міжвідомчу робочу групу з питань координації переговорного процесу з Міжнародним валютним фондом.

Відповідна постанова прийнята на засіданні уряду 21 жовтня, повідомляє Укрінформ із посиланням на Міністерство фінансів.

Міжвідомча робоча група – це тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів, утворений з метою виконання зобов’язань української сторони за програмою stand-by.

Головою міжвідомчої робочої групи стане урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца. Крім нього, до складу групи від Мінфіну також увійдуть заступник міністра з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, радник міністра Юлія Пашко, а також начальник відділу співробітництва з МВФ управління міжнародного співробітництва Дмитро Манцуров.

«Україна виконує структурні маяки в рамках спільної з МВФ програми «Стенд-бай». Відповідно до графіка, в червні було затверджено Плани по скороченню NPL (непрацюючих кредитів - ред.) державних банків. Також у червні було спрощено процедуру зміни постачальників газу для побутових споживачів. У вересні ми прийняли необхідне законодавство для роботи ДПС та Держмитслужби в якості єдиної юридичної особи. НКРЕКП було прийнято рішення про встановлення тарифів на опалення, органи місцевого самоврядування майже завершили встановлювати свої тарифи», - зауважує Драганчук.

Як повідомляв Укрінформ, виконавча рада МВФ 9 червня 2020 року затвердила програму кредитування stand-by для України, яка передбачає фінансування в розмірі 5 млрд дол. терміном на 18 місяців. Перший транш у розмірі 2,1 млрд дол. був виділений одразу. Для отримання наступних виплат Україна має виконати умови МВФ щодо проведення реформ та виконання цілей укладеного Меморандуму.

Політика угоди між Україною і МВФ зосереджена на чотирьох пріоритетах. Серед них – пом'якшення економічного впливу кризи, в тому числі шляхом підтримки населення та бізнесу; забезпечення постійної незалежності Нацбанку та гнучкого обмінного курсу, а також просування ключових заходів держуправління і боротьби з корупцією для збереження і поглиблення останніх досягнень.

До кінця 2020 рокуУкраїна розраховує отримати 700 млн дол. відповідно до чинної програми stand-by.