МВФ - про перспективи траншу для України: Ми тісно співпрацюємо з Кабміном

МВФ - про перспективи траншу для України: Ми тісно співпрацюємо з Кабміном

Укрінформ
Подальша реалізація програми Stand-By для України, зокрема виділення наступних траншів, залежатиме від імплементації Києвом реформ, виконання зобов'язань та інших цілей, передбачених Меморандумом за цією програмою.

Такий коментар озвучив в середу у відповідь на запитання Укрінформу директор Європейського департаменту Фонду Альфред Каммер.

"Упродовж останніх кількох місяців ми дуже тісно співпрацюємо з (українським – ред.) урядом щодо імплементації реформ, але також щодо їхніх зобов’язань за Меморандумом та досягнення цілей, встановлених у програмі. Ми тісно взаємодіємо з ними щодо виконання та дотримання цих зобов’язань, і ця взаємодія продовжуватиметься", - зауважив представник Фонду.

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Таким чином, глава Європейського департаменту МВФ відповів на прохання прокоментувати можливість отримання Україною наступних траншів Фонду до кінця нинішнього року, про що неодноразово заявляли в Києві.

За словами Каммера, у МВФ усвідомлюють, що програма Stand-By націлена на підтримку макроекономічної стабільності в Україні, реагування на коронакризу, але також на "реалізацію цілого ряду реформ, що мають бути проведені протягом 18-місячного періоду".

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Як повідомляв Укрінформ, 9 червня нинішнього року виконавча рада МВФ затвердила програму кредитування Stand-By для України, яка передбачає фінансування в розмірі 5 млрд дол. терміном на 18 місяців. Перший транш у розмірі 2,1 млрд дол. був виділений одразу. Для отримання наступних виплат Україна має виконати умови МВФ щодо проведення реформ та виконання цілей укладеного Меморандуму.

Політика угоди між Україною і МВФ зосереджена на чотирьох пріоритетах. Серед них – пом'якшення економічного впливу від кризи, в тому числі шляхом підтримки населення та бізнесу; забезпечення постійної незалежності Центробанку та гнучкого обмінного курсу; забезпечення фінансової стабільності при відшкодуванні витрат за рішеннями банку. Серед пріоритетів також називається просування ключових заходів урядування та боротьби з корупцією з метою збереження та зміцнення останніх досягнень.

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