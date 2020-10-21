МВФ пояснив, чому покращив прогноз для ВВП України

Покращення прогнозу ВВП для України в 2020 році у МВФ пов'язують зі швидшим, ніж очікувалось, відновленням окремих показників економічного розвитку країни в другому кварталі поточного року.

Такий коментар оприлюднив у середу у відповідь на запитання власного кореспондента Укрінформу у Вашингтоні директор Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер.

"Це (покращення прогнозу ВВП для України – ред.) відображає ліпший результат у другому кварталі. Ми побачили, що роздрібна торгівля та споживання відновлюються швидше, ніж ми очікували. Тому ми покращили наш прогноз порівняно з нашим аналізом у червні", - зауважив представник Фонду.

Водночас, він підкреслив, що ризики залишаються надзвичайно високими. "Потрібно простежити, як розвиватиметься друга хвиля (захворювань на COVID-19 –ред.)", - зазначив Каммер.

За його словами, у МВФ очікують, що це матиме вплив на економіку та баланси підприємств. Директор Європейського департаменту МВФ запевнив, що у Фонді "пильно стежитимуть за цим" разом з українським урядом.

Як повідомляв Укрінформ, у останній доповіді "Перспективи розвитку світової економіки" МВФ спрогнозував, що ВВП України матиме дещо менше падіння в «коронавірусному» 2020 році, до мінус 7,2% – порівняно з мінус 8,2% за червневими прогнозами Фонду.